China convida primeiro-ministro da Nova Zelândia a visitar o país

Segundo fontes oficiais neozelandesas, o Governo chinês dirigiu ainda o convite ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Winston Peters, e ao responsável pela pasta do Comércio, Todd McClay, com o objetivo de reforçar os laços bilaterais, enquanto o Governo de Wellington propôs mais visitas às autoridades chinesas.

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros reuniu-se na segunda-feira em Wellington com Peters, Luxon e McClay, para "reaproximar" os seus países após anos de afastamento e no meio da competição entre Pequim e Washington para aumentar a influência no Indo-Pacífico.

Wang e Peters discutiram na segunda-feira questões como o aumento das tensões no mar do Sul da China e no Estreito de Taiwan, o papel de Pequim nos conflitos na Ucrânia, no Médio Oriente e as tensões na península coreana, bem como a situação nas regiões chinesas de Xinjiang, Hong Kong e Tibete.

Durante a visita de Wang, o primeiro chefe da diplomacia da China a deslocar-se à Nova Zelândia desde 2017, o executivo de Wellington procurou também impulsionar o comércio bilateral de bens e serviços com a China, o principal parceiro comercial.

O gesto surge poucos meses depois do 10.º aniversário da assinatura do acordo de Parceria Estratégica Global Nova Zelândia - China, quando o Presidente chinês, Xi Jinping, visitou Wellington, em novembro de 2014.

Wang, que está a realizar um périplo pela Austrália e Nova Zelândia entre os dias 17 e 21 de março, deverá encontrar-se na quarta-feira em Camberra com a homóloga australiana, Penny Wong, para cimentar a normalização das relações bilaterais após anos de tensões, bem como com líderes empresariais da potência oceânica.