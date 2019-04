China cria primeiro veículo de inspeção inteligente de ferrovias de tecnologia maglev

Lusa06 Abr, 2019, 08:44 | Economia

O veículo, com 5,81 metros de comprimento e 2,6 metros de largura, foi inaugurado no parque industrial de Changsha da China Railway Construction Heavy Industry (CRCHI) no início desta semana, preenchendo a lacuna do equipamento de inspeção dinâmica e inteligente para linhas maglev de média e baixa velocidade.

Com uma velocidade máxima de 25 quilómetros por hora, o veículo pode transportar seis trabalhadores de manutenção, aumentando a eficiência, precisão e segurança da manutenção da linha maglev, que atualmente depende muito da inspeção manual.

"O veículo de inspeção é como uma coruja das linhas maglev, já que só sai à noite", disse à Xinhua o chefe do instituto de pesquisa e design de equipamentos de transporte da CRCHI, Luo Jianli.

O equipamento foi desenvolvido em conjunto pela CRCHI, pelo Changsha Metro Group Co. e pela Hunan Maglev Transportation Development Co.

A primeira linha ferroviária maglev de média e baixa velocidade da China começou a operar em Changsha em maio de 2016.

A tecnologia maglev (levitação magnética), cuja pesquisa e aplicação ao setor ferroviário se iniciou em 1977, utiliza a força eletromagnética para suspender e propulsionar o comboio.