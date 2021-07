China critica medidas dos EUA para reduzir acesso ao sistema financeiro

Os índices S&P Dow Jones e FTSE Russell excluíram mais empresas chinesas, depois de o Presidente Joe Biden ter expandido uma lista negra de entidades que estão inacessíveis para os investidores norte-americanos.

Estes índices são a base para milhares de milhões de dólares em investimentos em ações e títulos.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin, acusou Washington de "abusar do poder nacional e generalizar o conceito de segurança nacional para suprimir as empresas chinesas sem motivo".

Pequim vai "tomar todas as medidas necessárias" para proteger as suas empresas e "derrotar as tentativas dos EUA de interferirem nos assuntos internos da China", disse Wang, sem avançar mais detalhes.

As restrições foram lançadas pelo antecessor de Biden, Donald Trump, para bloquear o acesso ao financiamento dos EUA para empresas que estão a contribuir para os esforços de modernizar as Forças Armadas chinesas.

Telecomunicações, energia ou indústria aeroespacial constam entre os setores afetados.

Biden aumentou o número de empresas chinesas afetadas de 44 para 59.

As relações entre as duas potências deterioraram-se rapidamente, nos últimos três anos, afetadas por uma prolongada guerra comercial, tecnológica e financeira, e divergências em tornos de questões dos Direitos Humanos, a soberania do Mar do Sul da China ou o estatuto de Hong Kong e Taiwan.