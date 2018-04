Partilhar o artigo China deve cumprir as mesmas regras que o resto do mundo, afirmou Chris Patten Imprimir o artigo China deve cumprir as mesmas regras que o resto do mundo, afirmou Chris Patten Enviar por email o artigo China deve cumprir as mesmas regras que o resto do mundo, afirmou Chris Patten Aumentar a fonte do artigo China deve cumprir as mesmas regras que o resto do mundo, afirmou Chris Patten Diminuir a fonte do artigo China deve cumprir as mesmas regras que o resto do mundo, afirmou Chris Patten Ouvir o artigo China deve cumprir as mesmas regras que o resto do mundo, afirmou Chris Patten

Tópicos:

Hong Kong],