China e EUA discutem tarifas

O jornal adianta que o encontro decorrerá quarta e quinta-feira e contará com a presença do vice-ministro do comércio chinês e pelo subsecretário de Estado do Tesouro norte-americano.



A proposta terá partido de Pequim.



Os dois governos receiam que a guerra comercial possa ter impacto ainda maior nos mercados mundiais.



Em março, Trump, decretou um aumento das tarifas alfandegárias sobre 1300 produtos importados da China.



No mês seguinte, a China impôs taxas de 25% sobre 120 produtos norte-americanos, sobretudo alimentares, e depois agravou a lista.