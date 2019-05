China e EUA vão continuar negociações "apesar de alguma fricção", diz Pequim

Lusa11 Mai, 2019, 08:03 | Economia

"As negociações não falharam, pelo contrário, (os obstáculos são) uma reviravolta normal nas negociações (...) é inevitável" entre os dois países, disse Liu em declarações à imprensa chinesa, após uma ronda de conversações comerciais na capital norte-americana.

As conversações terminaram horas depois do início do aumento de tarifas a mais de 5.000 produtos chineses.

A partir de sexta-feira, as tarifas aplicadas a esses produtos aumentaram de 10% para 25%, uma taxa que agora afeta quase metade das importações vindas da China.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que o aumento das tarifas vai fortalecer os Estados Unidos.

Por sua vez, a China lamentou profundamente a decisão dos Estados Unidos e já anunciou que vai ter que tomar "as medidas necessárias" para responder, sem esclarecer quais serão.