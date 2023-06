China espera alcançar objetivo de crescimento para 2023

O produto interno bruto (PIB) chinês cresceu 3% no ano passado, uma das taxas mais lentas das últimas quatro décadas e valor muito aquém do objetivo oficial de 5,5%.

Para 2023, o governo fixou o objetivo para o crescimento do PIB em "cerca de 5%".

"Este ano, temos esperança de conseguir atingir (este) objetivo de crescimento", afirmou o primeiro-ministro chinês, responsável pela economia da nação asiática.

Li Qiang, a segunda figura mais importante do país, falava na abertura do Fórum Económico Mundial, em Tianjin, no norte chinês.

As declarações surgem numa altura em que a segunda maior economia do mundo enfrenta várias dificuldades. A recuperação após a pandemia, na sequência do levantamento das restrições sanitárias no final de 2022, perdeu fôlego nos últimos meses.

A economia está a ser penalizada pelo sobre-endividamento do setor imobiliário - pilar tradicional do crescimento - pelo fraco consumo devido à incerteza do mercado de trabalho e pelo abrandamento da economia mundial, que está a afetar a procura de produtos chineses.

Para estimular a atividade, o banco central estabeleceu a redução de taxas de juros nas últimas semanas, numa altura em que muitos economistas defendem um plano de estímulo.

Para já, as autoridades parecem estar a excluir esta opção a favor de medidas específicas.