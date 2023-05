China proíbe chips de memória norte-americanos

A entidade reguladora do ciberespaço da China anunciou, na noite do passado domingo que a Micron, a maior fabricante dede memória dos Estados Unidos, foiSerá a resposta chinesa após uma série de controlos de exportação de Washington sobre certos componentes electrónicos norte-americanos e ferramentas de fabrico de semicondutores.Pequim acusa os EUA de restringirem o acesso da China a tecnologias. Por sua vez, os norte-americanos temem que esses componentes sejam usados para aumentar as capacidades militares chinesas.

Nesta troca de retaliações, a China vem alegar que a compra de semicondutores à Micron Technology representa “graves riscos para a segurança da rede” do país.





Em comunicado a Administração do Ciberespaço da China argumenta que "um investigação descobriu que os produtos da Micron apresentam sérios riscos de segurança de rede, que correspondem a ameaças significativas à segurança da cadeia de abastecimento de infraestrutura de informações críticas da China, afetando a segurança nacional da China".







Pequim definiu as indústrias que considera "críticas" como as de comunicação e transporte público, mas não especificou exatamente a que tipo de negócio elas se aplicam.



Impacto político e económico

A decisão de Pequim banir os chips de memória da empresa norte-americana Micron já foi contestada por Washington. “Opomo-nos firmemente às restrições que não têm base em fatos”, afirmou um porta-voz do Departamento de Comércio dos EUA em comunicado, no domingo."Esta ação, juntamente com outros ataques recentes a outras empresas norte-americanas, é inconsistente com as afirmações (da China) de que está a abrir os seus mercados e que está comprometida com uma estrutura reguladora transparente", sublinhou.A agência avançou que ia procurar um esclarecimento junto das autoridades chinesas.acrescentou.O comentador chinês Hu Xijin, ex-editor-chefe da publicação estatal nacionalista Global Times, deixa um recado."O próprio Washington encoraja as empresas norte-americanas a fazer coisas que põem em risco a segurança nacional da China, por isso suspeita que as empresas chinesas estão a fazer o mesmo", tuitou Hu. E acrescenta:A China é a maior compradora de semicondutores do mundo, mas tem reduzido gradualmente a sua dependência dede fabrico estrangeiro através de uma campanha de vários anos para aumentar sua autossuficiência.

A decisão de Pequim ocorre um dia depois de os líderes do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) terem repreendido a China, durante uma cimeira no Japão, condenando o histórico de violações dos Direitos Humanos, políticas económicas coercivas e crescente assertividade militar nos mares do leste e do sul da China.







No domingo, em Hiroshima, o presidente dos EUA, Joe Biden, deixou claro que os países do G7 estão a procurar "reduzir o risco e diversificar os relacionamentos com a China".



“Isso significa tomar medidas para diversificar as nossas cadeias de abastecimentos”, acrescentou.







