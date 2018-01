Partilhar o artigo China protesta contra Austrália por críticas a empréstimos a países do Pacífico Imprimir o artigo China protesta contra Austrália por críticas a empréstimos a países do Pacífico Enviar por email o artigo China protesta contra Austrália por críticas a empréstimos a países do Pacífico Aumentar a fonte do artigo China protesta contra Austrália por críticas a empréstimos a países do Pacífico Diminuir a fonte do artigo China protesta contra Austrália por críticas a empréstimos a países do Pacífico Ouvir o artigo China protesta contra Austrália por críticas a empréstimos a países do Pacífico

Tópicos:

Pacífico, Pequim,