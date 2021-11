China reduz promessas financeiras a África em 33% para 40 mil milhões até 2024

De acordo com uma mensagem vídeo do Presidente da China, Xi Jinping, transmitida no oitavo fórum trianual sobre a cooperação entre China e África, a queda entre 2018 e 2021, de 60 mil milhões de dólares para 40 mil milhões de dólares (53,1 mil milhões para 35,4 mil milhões de euros) representa uma descida de 33%.

As verbas hoje anunciadas pelo líder chinês serão divididas igualmente entre linhas de crédito para instituições financeiras africanas, investimento de empresas chinesas, financiamento comercial e Direitos Especiais de Saque do Fundo Monetário Internacional, aponta a agência de informação financeira Bloomberg.

Na conferência de 2018, o compromisso financeiro da China tinha sido igual ao apresentado em 2015, abrandando face à triplicação que tinha marcado todos os anúncios desde 2006 feitos no Fórum, o principal ponto de discussão da relação entre a China e África.

O Governo chinês tem sido criticado por alegadamente fomentar uma "armadilha da dívida", segundo a qual empresta demasiado aos países que sabe não terem condições para pagar a dívida, mas a resposta tem sido que nenhum ativo estrangeiro foi usado como pagamento de empréstimos.

Na última década, a China tem vindo a assumir-se como o maior credor internacional não comercial, ultrapassando o montante financiado pelo FMI e pelo Banco Mundial aos países do continente africano.

A relação financeira entre a China e os países africanos tem recebido mais escrutínio nos últimos anos, e mais ainda devido à pandemia e às implicações que a Covid-19 teve para as finanças dos países africanos e a sua capacidade de pagar as prestações da dívida pública.