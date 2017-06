China reduz restrições ao investimento estrangeiro nas zonas de livre comércio

Lusa 17 Jun, 2017, 08:04 | Economia

A retirada de anteriores entraves, divulgada na sexta-feira, vai afetar especialmente o setor financeiro, manufatureiro e mineiro.

No âmbito financeiro, as entidades bancárias poderão subscrever títulos do Governo e não terão de cumprir um período de operações determinado no país para poderem lançar serviços na moeda local.

Em relação ao setor manufatureiro, a nova norma favorece especialmente os fabricantes estrangeiros de veículos elétricos e instalações ferroviárias, que pode construir as suas próprias instalações ao invés de terem de se associar a empresas locais.

Segundo a Xinhua, a lista inicial de medidas para as zonas de livre comércio chinesas foi publicada em 2013 com um total de 190 restrições e desde então foi duas vezes reduzida: para um total de 139 em 2014 e para 122 em 2015. Atualmente são 95.

As zonas de livre comércio são zonas económicas especiais onde a legislação permite que os produtos estrangeiros entrem, sejam produzidos e mais tarde exportados sem intervenção das autoridades alfandegárias.