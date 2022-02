China regista 251 milhões de viagens no Ano Novo Lunar, menos 2% do que em 2021

O Ministério da Cultura e Turismo do país asiático indicou que o número de viagens equivale a 73,9% do número registado no período festivo de 2019, o último antes da pandemia da covid-19, de acordo com um comunicado.

Com mais de 6.500 infeções locais desde meados de outubro, as autoridades recomendaram aos cidadãos que evitassem viagens não essenciais durante o feriado.

O Ano Novo Lunar é a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao Natal nos países ocidentais.

Para muitos dos 270 milhões de trabalhadores migrantes empregados nas prósperas cidades do litoral, está é a única altura do ano para rever os filhos, que permanecem geralmente com os avós no interior do país.

De acordo com dados oficiais, o volume de negócios da indústria do turismo neste período foi de 289.198 milhões de yuans (39.913 milhões de euros), 3,9% menos do que em 2021.

Este número cobre apenas 56,3% da receita, no mesmo período de 2019.