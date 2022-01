China regista abrandamento industrial em janeiro

Normalmente, os dados oficiais e os do Caixin, preparados pela consultora britânica IHS Markit, são divulgados mensalmente em dias consecutivos, mas a proximidade das férias do Ano Novo Lunar fez com que coincidissem, mostrando duas imagens diferentes do setor.

O índice do gestor de compras caiu para 50,1 pontos em comparação com os 50,3 de dezembro.

Neste indicador, um valor acima do limiar de 50 pontos implica crescimento, e abaixo dele, contração.

Entretanto, Caixin e IHS Markit dizem que o fabrico caiu de 50,9 em dezembro para 49,1 em janeiro.

Segundo Wang Zhe, um economista do Caixin Insight Group, está a tornar-se "cada vez mais claro" que a economia chinesa está a sofrer de "três pressões: diminuição da procura, perturbações da oferta e expetativas pessimistas".

Contudo, também apontou tendências positivas para a segunda maior economia do mundo, tais como "a estabilização das pressões inflacionistas".