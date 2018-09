China saúda o fim das restrições da UE sobre a venda de painéis solares

Lusa02 Set, 2018, 09:04 | Economia

Em comunicado, o ministério do Comércio chinês afirmou que a medida vai "restaurar o comércio de painéis solares entre a China e a União Europeia de acordo com as "condições normais do mercado".

Além disso, vai gerar um "ambiente de negócios mais estável e previsível" de modo a que as indústrias de ambas as partes possam obter "resultados vantajosos", considerou.

Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, o gigante asiático quer continuar a cooperar com a UE e a promover "o livre comércio global" e um "sistema multilateral de comércio baseado em regras".

A Comissão Europeia impôs as taxas em dezembro de 2013, depois de meses de uma investigação que revelou que empresas chinesas vendiam painéis solares na Europa muito abaixo dos preços normais de mercado.