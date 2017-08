China tem mais de um milhão de veículos "verdes"

Lusa 14 Ago, 2017, 07:32 | Economia

De acordo com o Ministério de Segurança Pública chinês, no total circulam no país 825 mil veículos elétricos e 193 mil híbridos

Desde 2014 que os veículos "verdes", produzidos na China, estão isentos de imposto sobre a compra no país, contando para uma redução de 10% no valor líquido da viatura.

Outro incentivo inclui o reforço do número de pontos de recarga de carros elétricos, cada vez mais visíveis em cidades como Pequim, e integrados nos novos complexos residenciais.

O Governo chinês apontou como meta ter cinco milhões de veículos movidos a fontes de energia alternativas nas estradas do país, até 2020. Em 2014, existiam apenas 70 mil.

País mais populoso do mundo, com cerca de 18% da humanidade, a China é também o principal emissor de gases poluentes. A poluição é responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos no país.

Desde 2010 que a China é o maior mercado automóvel do mundo e, só no ano passado, foram vendidos 28,03 milhões de veículos na nação asiática.