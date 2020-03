China Three Gorges encaixa cerca de 292,9 milhões com venda de 1,8% da EDP

Redação, 05 mar 2020 (Lusa) -- A China Three Gorges (CTG) Europe vendeu 65.820.000 ações da EDP, que representam 1,8% do capital da energética portuguesa, encaixando 292,9 milhões de euros com esta alienação, segundo um comunicado ao mercado.