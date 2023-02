China volta a emitir vistos de curta duração para cidadãos sul-coreanos

Segundo nota publicada no portal da embaixada chinesa em Seul, os cidadãos sul-coreanos podem voltar a pedir vistos de curta duração para visitar a China por motivos de turismo, negócios ou assuntos particulares.

Pequim suspendeu a emissão de vistos no início de janeiro, em retaliação contra decisão semelhante de Seul, face à vaga de infeções por covid-19 que afetou o país vizinho, após o desmantelamento da estratégia `zero covid`.

As autoridades sul-coreanas anunciaram, na semana passada, que iam voltar a emitir vistos de curta duração para cidadãos chineses, após verificarem que o pico da vaga de infeções por covid-19 na China já tinha passado.

Após o governo chinês ter subitamente levantado as medidas de prevenção epidémica, incluindo o fim dos controlos fronteiriços, abrindo a porta para que os cidadãos voltassem a viajar pelo mundo, Seul impôs, em 02 de janeiro, várias restrições para os viajantes oriundos do país vizinho, apontando para o perigo suscitado por possíveis novas variantes do novo coronavírus.

Além de exigirem um teste negativo para a covid-19 a quem vinha da China, as autoridades passaram a realizar outro teste à chegada à Coreia do Sul. Quem testava positivo tinha de cumprir uma quarentena obrigatória de sete dias.

A isto acrescentou-se a imposição de restrições na concessão de vistos de curta duração a cidadãos chineses, que apenas excluiu diplomatas e funcionários públicos ou quem viajava por motivos humanitários ou em negócios considerados essenciais.

Em retaliação, Pequim decidiu logo a seguir restringir a emissão de vistos de curta duração para cidadãos sul-coreanos.