Chineses ofereciam mais dinheiro pelo Novo Banco mas faltaram garantias - Sérgio Monteiro

Lusa 23 Mai, 2017, 19:15 | Economia

"A proposta do China Minsheng Bank, sendo melhor a nível de valor, nunca chegou a ser transacionável porque no momento em que foi necessária a apresentação de elementos que confirmassem a capacidade tal não aconteceu", afirmou o responsável durante a sua audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA).

Segundo Sérgio Monteiro, a determinada altura, foi pedido ao grupo chinês que provasse a "existência de fundos para injetar o capital que se propunha injetar".

Mas tal não aconteceu "nem dentro do prazo inicial, nem dentro do prazo estendido, nem dentro do prazo final", vincou.

A proposta do China Minsheng Bank era a única que pendia para uma "venda em mercado", conforme salientou Sérgio Monteiro, enquanto as outras quatro propostas que surgiram em 2016 implicavam uma "venda estratégica".

Do lado do vendedor, Sérgio Monteiro reconheceu que era importante "manter a tensão competitiva" entre os concorrentes, mas dada a falta de prestação de garantias por parte do grupo chinês, foi necessário "avançar só pela venda fora de mercado".