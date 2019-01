Partilhar o artigo Chumbadas as duas candidaturas à Turismo do Porto e Norte por "irregularidades" Imprimir o artigo Chumbadas as duas candidaturas à Turismo do Porto e Norte por "irregularidades" Enviar por email o artigo Chumbadas as duas candidaturas à Turismo do Porto e Norte por "irregularidades" Aumentar a fonte do artigo Chumbadas as duas candidaturas à Turismo do Porto e Norte por "irregularidades" Diminuir a fonte do artigo Chumbadas as duas candidaturas à Turismo do Porto e Norte por "irregularidades" Ouvir o artigo Chumbadas as duas candidaturas à Turismo do Porto e Norte por "irregularidades"

Tópicos:

Azeméis, Câa Paredes, Câa Terras, Design, Executiva TPNP Vítor, Inácio, Régua Sofia, Torre,