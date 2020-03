Chumbado o projeto para um novo terminal de contentores no Barreiro

Era uma das maiores obras públicas previstas para os próximos anos. Mas não vai sair do papel.



O Governo vai respeitar a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente, que deu parecer negativo ao terminal de mercadorias no Barreiro.



O Ministro do Ambiente diz que "o Governo aceita com toda a naturalidade aquilo que são decisões da administração".



O estudo de impacto ambiental ouviu 13 entidades públicas. Concluiu que as dragagens do novo terminal iam piorar a qualidade da água do estuário do Tejo e destruir sistemas ecológicos na região.



As gruas do terminal, com mais de 40 metros de altura, também violariam as regras de aviação - caso o aeroporto do Montijo seja construído, a poucos quilómetros de distância.



Há seis anos, a Câmara do Barreiro apoiou a ideia do terminal. Agora concorda com o parecer negativo.