Ciberataque Garcia de Orta. Consultas e exames continuam a ser cancelados

O hospital de Almada foi alvo de um ataque informático esta terça-feira e, passadas 24 horas, persistem os constrangimentos, sobretudo no que toca a consultas e exames médicos. O hospital pede que apenas as pessoas com situações urgentes se dirijam aos serviços de urgência.