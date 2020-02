Ciclo anual das feiras do queijo Serra da Estrela começa no sábado em Penalva do Castelo

As tradicionais feiras e festas de promoção do tradicional queijo de ovelha são realizadas anualmente, nesta época, por diversas Câmaras Municipais da zona da Serra da Estrela.

A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange os municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu, nos distritos de Guarda, Viseu e Coimbra.

Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, abre, no sábado, o ciclo anual de eventos de promoção do queijo, com mais uma edição da Feira do Pastor e do Queijo, que se prolonga até domingo.

Segue-se, no fim de semana do Carnaval, de 22 a 25, a 43.ª Feira do Queijo de Seia, uma festa "dedicada à ampla promoção do queijo e dos produtos endógenos do concelho (pão, vinho, enchidos, azeite e mel)", que vai ter lugar, à semelhança dos anos anteriores, no Mercado Municipal e na área envolvente.

No dia 23, domingo, é a vez de Gouveia promover a Feira do Queijo Serra da Estrela, a partir das 10:00, no Mercado Municipal Provisório (pavilhão da ex-Bellino & Bellino), com a participação de cerca de 30 produtores.

A autarquia refere tratar-se de um evento "onde os pastores, as queijarias e os produtores de queijo são as principais figuras de cartaz".

A vila de Manteigas, que recebe a 27.ª edição da Expoestrela (artesanato, animação, comércio, indústria, serviços e gastronomia), entre os dias 22 e 25 de fevereiro, dedica o último dia ao queijo, com a realização de uma prova.

O município de Celorico da Beira agendou o seu 41.º certame anual dedicado ao queijo para os dias 28 e 29 de fevereiro e 01 de março, com animação, artesanato, gastronomia e concertos.

"A Feira do Queijo, maior evento promovido pelo município de Celorico da Beira, tem procurado adaptar-se ao longo destas mais de quatro décadas às exigências da sociedade, apostando na inovação, na modernização e na sensibilização ambiental e, neste sentido, [a autarquia] criou um `Business Point`, espaço de informação privilegiado na feira para fomentar contactos e relações de negócios", segundo a entidade organizadora.

Nos dias 28 e 29 de fevereiro e 01, 07 e 08 de março, o município de Trancoso e a Aenebeira - Associação Empresarial do Nordeste da Beira, promovem o queijo durante a realização de mais uma edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira.

Também no dia 01 de março a aldeia de Mosteiro, no concelho de Aguiar da Beira, é palco de mais uma Festa do Pastor e do Queijo.

Nos dias 07 e 08 de março, o queijo Serra da Estrela será celebrado em Tábua, no distrito de Coimbra, quando o município organiza, no Pavilhão Multiusos, o evento Tábua de Queijos e Sabores da Beira (mostra gastronómica, artesanato, artes e ofícios, prova de vinhos e animação).

Na semana seguinte, nos dias 14 e 15, é a vez da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, também no distrito de Coimbra, promover a sua Festa do Queijo Serra da Estrela.

O ciclo de 2020 das feiras do queijo termina em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, nos dias 20, 21 e 22 de março, com a realização da feira anual no recinto do Mercado Municipal.