Cidade da Praia vai dar facilidades para ser base de ligações aéreas com o exterior

"O que nós podemos garantir é o nosso engajamento para que isso aconteça. Vamos trabalhar nesse sentido, vamos insistir, apresentar propostas, facilidades, porque nós queremos que a Praia retome o lugar que sempre teve", disse Francisco Carvalho à agência Lusa, na Amadora, após ser recebido pela presidente deste concelho português que acolhe a maior comunidade cabo-verdiana no país.

O autarca referia-se ao facto de a CVA retomar os seus voos internacionais, no próximo dia 18, com uma ligação entre a ilha do Sal e Lisboa, uma retoma que acontece 15 meses após a suspensão da atividade, devido às restrições da pandemia de covid-19.

Segundo a companhia, liderada desde 2019 por investidores islandeses, posteriormente, de 28 de junho até 28 de março de 2022, a CVA irá operar quatro voos semanais entre Praia/Sal e Lisboa às sexta e segunda-feira, um voo semanal para e de Sal/Praia/Boston à terça-feira, com regresso à quarta-feira, e um voo semanal para e de Sal/São Vicente/Paris ao sábado com retorno ao domingo.

Para Francisco Carvalho, "a decisão agora está num outro nível". Contudo, garante que, da parte da autarquia que dirige após ter vencido as eleições de 25 de outubro de 2020, pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), o trabalho será "no sentido de a Praia regressar ao papel que sempre teve na ligação com as comunidades e fora de Cabo Verde".

O encontro de Francisco Carvalho com a presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares, aconteceu no âmbito de uma visita de dois dias que o edil cabo-verdiano está a realizar a Portugal, a convite da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA).

Trata-se da primeira deslocação ao exterior que Francisco Carvalho efetua na qualidade de presidente da Câmara Municipal da capital cabo-verdiana e teve como objetivo "o reforço das parcerias existentes entre a cidade da Praia e as cidades e municípios amigos, com o intuito de relançamento, aprofundamento e dinamização da cooperação nas mais diversas áreas".

Francisco Carvalho, que morou na Amadora quando vivia em Portugal, onde estudou, começou hoje o segundo e último dia da visita a Portugal, com uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde teve uma reunião com Provedor, Edmundo Martinho.

Na segunda-feira, o autarca foi recebido em audiência pelo embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, e visitou o Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa.

Seguiu-se uma audiência com o secretário-geral da UCCLA e um encontro no Parlamento com o deputado à Assembleia da República portuguesa, Paulo Pisco.

Depois, foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta.