Cidade de Castelo Branco distinguida como Região Europeia Empreendedora

"Felizmente, fomos distinguidos e Castelo Branco é, depois de Lisboa, em 2015, a segunda cidade portuguesa a receber o prémio de Região Empreendedora Europeia, o que é um grande motivo de orgulho e satisfação, pois estamos a ver o nosso trabalho ser reconhecido ao nível europeu", afirmou José Augusto Alves.

O autarca discursava durante a cerimónia de divulgação do prémio EER, feita a partir de Bruxelas, numa cerimónia promovida pela Câmara de Castelo Branco que decorreu no Cineteatro Avenida.

"É a prova de que estamos no caminho certo no que diz respeito ao empreendedorismo, às decisões que favorecem o crescimento, o desenvolvimento, o emprego e o aumento de qualidade de vida de todos os albicastrenses", sustentou.

O Prémio Região Empreendedora Europeia (EER) é uma iniciativa do Comité das Regiões, em parceria com a Comissão Europeia, que identifica e recompensa regiões e cidades da União Europeia (UE) com estratégias empresariais pendentes e orientadas para o futuro, independentemente do tamanho, riqueza ou competências específicas.

O rótulo de EER ajuda as regiões e as cidades a apoiar as pequenas e médias empresas (PME) e o empreendedorismo, implementando a nova estratégia da UE para as PME, ao nível local e regional, com base na continuidade de iniciativas anteriores.

O tema do concurso EER 2021-2022 é o "Empreendedorismo para uma recuperação sustentável".

"O desenvolvimento do tecido empresarial e a aposta no empreendedorismo têm sido algumas das principais prioridades de Castelo Branco. Nos últimos anos, a autarquia, em cooperação com os seus parceiros, tem trabalhado na construção de um verdadeiro ecossistema empreendedor, inovador, que conta com cada vez mais empresas de referência e que afirma Castelo Branco como um polo de excelência", afirmou José Augusto Alves.

O presidente do município explica ainda que foi com base no trabalho realizado e que pretende realizar "que se submeteu esta candidatura".

"Fizemo-lo considerando uma estratégia que tem como base uma atividade empreendedora que vai mais além da área tradicional da economia, integrando outras áreas como a educação, a coesão social, a cultura e a criatividade, a cooperação transfronteiriça, a economia verde, a transição digital, o turismo e a resposta à covid-19", frisou.

Para o autarca de Castelo Branco, a prova de que o executivo tem tomado as decisões acertadas está no facto de, só em 2020, o Centro de Empresas Inovadoras (CEI) ter recebido 10 novas empresas, que correspondem a mais de 50 postos de trabalho.

"Atualmente, este equipamento representa mais de 150 postos de trabalho qualificado, o que é bastante significativo para uma cidade com a nossa dimensão", disse.

José Augusto Alves destaca ainda como prioridade os jovens que o município continua a apoiar com projetos dinâmicos e fundamentais, como a Fábrica do Jovem Empreendedor.

"Falamos de um projeto pioneiro, que pretende incutir nas nossas crianças e jovens competências empreendedoras nas mais variadas áreas. Num curto espaço de tempo, já envolvemos quase dois mil alunos do município em projetos inovadores", sublinhou.

O autarca deixou o compromisso de que o município vai continuar a trabalhar sempre em prol das pessoas, com o objetivo de tornar Castelo Branco cada vez mais atrativo para se viver, visitar e investir.

"O prémio que hoje recebemos é a confirmação de que estamos a construir um futuro empreendedor para Castelo Branco, um futuro que nos permite dar cada vez mais qualidade de vida à nossa população", concluiu.