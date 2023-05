CIM do Alentejo Litoral defende "reforço das ligações" à barragem de Alqueva

"A situação é bastante preocupante" no que diz respeito "às culturas de regadio, como o arroz, milho e tomate", mas também "nas culturas permanentes", nomeadamente "o olival e amendoal", porque "praticamente não choveu desde o início do ano", disse à agência Lusa o também presidente da Câmara de Santiago do Cacém (CDU).

Segundo o autarca, "as barragens da região estão com cotas muito baixas" de armazenamento de água, com Campilhas, no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, "a pouco mais de 10%" e Monte da Rocha, no concelho de Ourique (Beja), "com uma cota muito parecida".

Só no concelho de Santiago do Cacém, "entre 2.500 e 3.000 hectares não vão ser regados este ano, devido à seca, com um impacto negativo na ordem dos 10 milhões de euros, o que é bastante significativo", precisou.

"Há já algum tempo que defendemos o reforço das ligações [da barragem] de Alqueva a Campilhas e Monte da Rocha" para minimizar o impacto dos efeitos de anos de seca consecutivos neste território, frisou.

No entanto, e apesar de considerar este investimento fundamental, o autarca vincou que o preço da água de Alqueva que é cobrado aos agricultores da região "é bastante elevado", tendo sofrido "um aumento de 35%".

"No caso da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado, o aumento é de 35%, uma percentagem bastante elevada que preocupa os agricultores e os produtores de gado que estão a vender os animais porque, sem água para regar os campos, não conseguem comportar os custos das rações", referiu.

Também "em algumas explorações os agricultores decidiram não produzir arroz porque o preço da água é tão caro que não se justifica avançar para o seu cultivo", acrescentou.

De acordo com o autarca, a região do litoral alentejano "ainda vive muito da agricultura", dando o exemplo dos concelhos de Alcácer do Sal e de Santiago do Cacém (Setúbal), "que são muito fortes em regadio", e de Odemira (Beja), "com as hortícolas" e "os problemas complexos da [barragem] de Santa Clara".

Perante uma situação que considerou "extremamente dramática", o vice-presidente da CIMAL, que engloba os municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, no distrito de Setúbal, e Odemira (Beja), pediu ao "Governo e à ministra da Agricultura", Maria do Céu Antunes, para "olhar para esta região de uma forma mais presente".

"Sentimos que os agricultores têm estado muito desacompanhados nesta matéria. Já convidámos por várias vezes a ministra [da Agricultura] a vir ao terreno, ver a realidade que é muito preocupante, mas sentimos que parece que não está muito preocupada com esta situação", reiterou.

Questionado sobre o abastecimento de água à população, tendo em conta o agravamento da situação de seca e a contínua falta de chuva na região, o autarca reconheceu que os problemas poderão vir a agravar-se se não houver um "maior investimento a nível nacional" em alternativas que garantam a retenção de água.