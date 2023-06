Encontro COTEC. Adaptação climática mundial em debate na Itália

Em Palermo, Itália, no encontro europeu COTEC, o presidente português chamou a atenção para o papel da inovação no financiamento da transição para um modelo industrial e económico sustentável. Marcelo Rebelo de Sousa destacou que a ação climática é mesmo inseparável do desenvolvimento sustentável.