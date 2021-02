Cimeira entre Portugal e o Brasil será em 2022

Segundo Augusto Santos Silva, que falava numa audição presencial, a requerimento do Partido Social Democrata (PSD), na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República, a pandemia da covid-19 assim o determina.

"A cimeira esteve prevista para janeiro deste ano, mas deverá realizar-se em 2022, ano em que se celebram duas efemérides. Estamos a prepará-la em conjunto", sublinhou Santos Silva.

As efemérides são o bicentenário da independência do Brasil, 07 de setembro de 1822, e o centenário da travessia aérea do Atlântico Sul, entre os dois países, feita pelos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, viagem iniciada a 30 de março e terminada a 17 de junho de 1922, com paragens nas Canárias e em Cabo Verde.