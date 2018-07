Cimeira. Interligações energéticas juntam Portugal, Espanha e França

RTP27 Jul, 2018, 08:08 / atualizado em 27 Jul, 2018, 09:11 | Economia

Em agenda está a assinatura de um acordo que permitirá avançar com a interligação elétrica submarina entre Espanha e França através do golfo da Biscaia, como explicou à Antena 1 o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.



Em causa estão linhas de alta tensão ou gasodutos que liguem as redes dos países.



Esta sexta-feira recebe assinaturas o contrato para que avance a primeira ligação da Península Ibérica ao resto do continente europeu. Atualmente, as interconexões da Península Ibérica com o resto da Europa estão abaixo dos três por cento. A meta da União Europeia é atingir os dez por cento até 2020 e nos 15 até 2030.Ouvido pela jornalista Raquel Morão Lopes, o titular da pasta da Economia diz que não será possível cumprir esse objetivo, mas que a cimeira “ajuda a avançar”.O objetivo das interligações energéticas é exportar energia, quando Portugal produz mais do que consome, e importar a custo mais baixo quando é necessário. Ou seja, o intuito é também obter reduções dos preços para o consumidor.Caldeira Cabral afirma que o trabalho de redução de preços está em curso e que já começou a produzir resultados em 2018.Recorde-se que Portugal é atualmente, na Europa, o segundo país que mais cobra pela eletricidade, a seguir à Alemanha.Para esta segunda Cimeira para as Interligações Energéticas sentam-se à mesa das conversações os chefes dos governos de Portugal e Espanha, António Costa e Pedro Sánchez, e o Presidente francês, Emmanuel Macron.A reunião conta ainda com as presenças do comissário europeu com o portefólio da Ação Climática e Energia, Miguel Arias Cañete, e de Emma Navarro, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento.Citada pela Lusa, fonte do Governo explicou que as interligações têm “um papel central na concretização de um mercado interno da energia plenamente operacional, seguro, competitivo e limpo, que cumpra com os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris”.“Atualmente, estão traçadas metas de interligações elétricas de dez e 15 por cento da capacidade instalada até 2020 e 2030, respetivamente. O mercado ibérico de eletricidade e o mercado ibérico de gás, constituídos por Portugal e Espanha, ainda não alcançaram um nível mínimo de integração no mercado interno da energia”, frisou a mesma fonte.O cair do pano sobre a cimeira, na sede da Agência Europeia de Segurança Marítima, é esperado para as 19h00. Haverá uma conferência de imprensa partilhada pelos líderes reunidos na capital portuguesa.