Cimeira UE. Costa define final do ano como "prazo indicado" para acordo sobre regras do défice e dívida

No fim do encontro, António Costa disse foi "transmitido um sinal de confiança relativamente à trajetória das economias" na Zona Euro. O primeiro-ministro classificou o final do ano como o "prazo indicado" para a UE decidir sobre a revisão das regras orçamentais, com tetos para dívida e défice, defendendo também a adaptação do orçamento comunitário "às prioridades".



"O Conselho Europeu teve a oportunidade de discutir […] a revisão das regras da governação económica, apontando o final deste ano como prazo adequado para os ministros das Finanças concluírem esse debate e aprovarem as nossas novas regras", declarou António Costa.







Sobre Portugal, o primeiro-ministro referiu que este era um debate “particularmente ativo”, mas que “hoje temos uma situação orçamental e financeira que nos permite ter esta discussão sem ansiedade”. Ainda assim, António Costa considera que é “uma boa prática aprender as boas lições” sobre como é fundamental que estas regras não tenham “um funcionamento pro-cíclico”.





Para o primeiro-ministro, tais regras devem “permitir aos Estados gerir a sua trajetória de consolidação financeira” para evitar que, “em situações de recessão económica de desemprego se agravem as condições de consolidação financeira”.



Por outro lado, também é importante “não comprometer” o facto de “termos de fazer um esforço acrescido de investimento para aproveitar todas as oportunidades que as transições digital e climática nos impõem”.Uma das conclusões dos líderes da UE, após a reunião desta sexta-feira, é que é prioritário “adaptar o Orçamento da União a várias prioridades políticas”, como o apoio à Ucrânia, as políticas de migrações, o reforço do fundo de solidariedade.

António Costa reconheceu ainda que para aumentar o Orçamento da União Europeia é preciso também aumentar os recursos próprios da Europa.







A posição surge quando se prevê a retoma destas regras orçamentais em 2024, após a suspensão devido à pandemia e à guerra da Ucrânia, com nova formulação apesar dos habituais tetos de 60 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) para a dívida pública e de 3 por cento do PIB para o défice.



Portugal tem vindo a defender a introdução de um caráter anticíclico nesta reforma, para que, em alturas de maior crescimento económico, os países realizem um esforço maior para baixar a dívida pública e que, ao invés, tenham ritmos de redução mais lentos em alturas de PIB mais contido.



A discussão tem por base uma proposta da Comissão Europeia, divulgada em abril passado, para regras orçamentais baseadas no risco, com uma trajetória técnica e personalizada para países endividados da UE, como Portugal, dando-lhes mais tempo para reduzir o défice e a dívida.



Ainda no âmbito económico-financeiro, o chefe de Governo defendeu “a necessidade de adaptar o orçamento da União às várias prioridades políticas”, como o “estável e previsível o apoio à Ucrânia”, bem como outras “áreas onde é necessário também reforçar os investimentos”, como política externa e migrações.



Além disso, “esta é uma excelente oportunidade para avançarmos e concluirmos.