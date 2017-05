Cimpor reduz prejuízo para 34,4 milhões de euros no primeiro trimestre

Lusa 24 Mai, 2017, 18:00 | Economia

Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cimpor adianta que as vendas atingiram 5,6 milhões de toneladas no primeiro trimestre e que "a crise no Brasil, o ajuste económico no Egito e o contexto adverso em Moçambique penalizaram a procura de cimento e levaram à queda de vendas consolidadas de 6,8%".

Já o volume de negócios "manteve-se no nível" do primeiro trimestre de 2016, passando de 454,1 milhões de euros para 452,9 milhões de euros.

"As condições favoráveis do mercado na Argentina, a capacidade de entrega no Paraguai, a recuperação de Portugal e a dinâmica operacional da África do Sul, associadas ao ajuste do preço médio (+ 10%) atenta a inflação dos custos, compensaram o decréscimo dos volumes vendidos", refere a Cimpor.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 5% face trimestre homólogo do ano anterior, para 89 milhões de euros, "beneficiando das iniciativas de aumento de eficiência implementadas nos últimos dois anos".

A Cimpor precisa que "as iniciativas de eficiência progrediram ainda tendo implicado custos não recorrentes de 4,5 milhões de euros em indemnizações e compensações -- maioritariamente registados no Egipto (2,8 milhões de euros). Excluindo estes custos não recorrentes, o EBITDA teria atingido 88,6 milhões de euros, crescendo 9%".

Os resultados financeiros "melhoraram 18% face ao primeiro trimestre de 2016, dado não terem sido negativamente afetados por efeitos cambiais", sendo negativos em 62,1 milhões de euros.

A dívida líquida aumentou 4% para 3.509 milhões de euros, "refletindo o fluxo de caixa negativo (-102 milhões de euros) justificado pela sazonalidade, pela política de gestão ativa de `stocks` e capex requerido", refere a empresa.

"A reforçada estratégia comercial combinada com o fortalecimento do programa de eficiência iniciado no final de 2015 -- compreendendo uma adaptação da rede industrial, otimização da matriz energética e redesenho das funções de suporte às operações -- dotaram a Cimpor da requerida flexibilidade para ajuste ao contexto presente e captura de oportunidades de mercado", lê-se na informação.

No caso específico da atividade em Portugal, "a procura local recuperou, permitindo um aumento de 24% nas vendas de cimento e clínquer no mercado local, enquanto a recuperação das exportações se viu adiada, limitando o aumento do volume de negócios a 14%" para 61 milhões de euros.