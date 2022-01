CIP agradada com fim de isolamento em contactos de risco no trabalho

A nova regra determina que apenas para as pessoas que vivam na mesma casa são consideradas contactos de alto risco, o que vai libertar do isolamento mais de 250 mil pessoas.O presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, fala numa boa notícia para as empresas, e até os problemas nas cadeias de abastecimento deixam de se colocar.

No entanto, António Saraiva critica a decisão do Governo de prolongar o teletrabalho obrigatório por mais uma semana, até 14 de Janeiro e diz não compreender a decisão de estender o período de teletrabalho obrigatório em Portugal.