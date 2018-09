Partilhar o artigo CIP diz que Estado não se deve intrometer nos salários do privado Imprimir o artigo CIP diz que Estado não se deve intrometer nos salários do privado Enviar por email o artigo CIP diz que Estado não se deve intrometer nos salários do privado Aumentar a fonte do artigo CIP diz que Estado não se deve intrometer nos salários do privado Diminuir a fonte do artigo CIP diz que Estado não se deve intrometer nos salários do privado Ouvir o artigo CIP diz que Estado não se deve intrometer nos salários do privado

Tópicos:

CIP, Permanente Concertação,