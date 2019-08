CIP e a greve dos motoristas: "Empresas não foram apanhadas de surpresa"

"As empresas estão mais preparadas agora do que estiveram em abril, mas não estou a dizer com isto que não se sintam efeitos, dependerá muito do tempo que durar esta greve", referiu o responsável em declarações ao Bom Dia Portugal, na RTP1.



António Saraiva destaca que a preparação previa "minorou muito naquilo que seriam os prejuízos" registados na greve de abril, também devido aos planos de contingência das empresas.



Sobre o setor da distribuição, António Saraiva refere que também está preparado, sendo que os possíveis efeitos dependerão "do tempo que esta greve levar".



O responsável sublinha que "grandes grupos de distribuição já vieram anunciar que suportarão seguramente 15 dias a três semanas, com alguma segurança".



"Esperemos que o bom senso entre partes venha finalmente a funcionar", acrescentou António Saraiva.