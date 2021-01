CIP exige efetivação dos apoios prometidos às empresas no confinamento

De acordo com o que foi avançado pelo ministro da economia esta sexta-feira, depois de uma reunião de emergência com os parceiros sociais, o executivo deverá determinar o encerramento do comércio não alimentar e restauração na tentativa de conter a progressão da pandemia.



"Aquilo que devemos ponderar como plausível é o quadro que vigorou durante o mês de abril ou o quadro que vigorou durante a primeira quinzena do mês de maio", disse o ministro em conferência de imprensa.



Pedro Siza Vieira admitiu que o confinamento pode vir a ser decretado por um período de 15 dias e garantiu que o Governo vai ter apoios reforçados para empresas e trabalhadores.



O Presidente da CIP apoia as decisões do executivo, mas preferia outros caminhos além de um "confinamento rápido", incluindo medidas preventivas e de antecipação.



Esta sexta-feira foi o pior dia da pandemia de Covid-19 em Portugal, com mais 118 mortes e 10.176 novos casos em 24 horas.



"Reconhecemos que é muito difícil para qualquer Governo conciliar o combate à pandemia com a manutenção da economia", afirmou António Saraiva entrevistado na RTP.



O presidente da confederação empresarial fez notar contudo que, "na verdade, as empresas que são obrigadas a encerrar para além de todo o esforço que vêm fazendo de março para cá, têm de ser rapidamente ajudadas".



"As ajudas têm de ser rápidas e imediatas, como imediato vai ser o encerramento de portas" anunciado, opinou António Saraiva, de forma a manter-se o emprego, algo que "se tem conseguido", graças "às empresas" e com surpresa dos "mais pessimistas".



Os investimentos a fundo perdido já prometidos pelo Governo são uma ajuda bem-vinda mas que tem de ser "efetivada", depois de já terem sido adotadas "tardiamente".



"Não basta anunciar, para além de anunciadas têm de ser efetivadas", apelou António Saraiva, lembrando que "as empresas não vivem da comunicação das medidas, vivem da aplicação concreta das medidas".



"Essa é a exigência que nós fazemos", sublinhou o presidente da CIP. "Temos de acautelar a saúde pública mas manter a economia, temos de manter a receita dos trabalhadores, as receitas das empresas".