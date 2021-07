CIP reage à aprovação do PRR. "Chega de palavras: chegou o momento de concretizar"

, lê-se num comunicado da CIP.

“A decisão abre o caminho para que Portugal receba a primeira tranche de 2,2 mil milhões de euros, o que representa 13 por cento do total atribuído a Portugal. A Confederação Empresarial de Portugal — CIP defende, por isso, a necessidade de o Governo passar rapidamente do plano à concretização”, reforça a Confederação Empresarial.





destacou a aprovação pela União Europeia, "por unanimidade”, do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal. António Costa considera que vai acelerar convergência, diminuir as desigualdades e transformar o país. O primeiro-ministroa aprovação pela União Europeia, "por unanimidade”, do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal. António Costa considera que vai acelerar convergência, diminuir as desigualdades e transformar o país. “nos próximos nove anos, Portugal terá de executar, em média, mais de seis mil milhões de euros anuais de fundos europeus, incluindo o PRR, contra os três mil milhões que tem vindo a executar nos melhores anos”.

A CIP sublinha ainda que,

“Uma grande ambição que apenas será realizável se contar com participação ativa das empresas”, insiste.

Críticas



“São conhecidas as críticas que a CIP teve oportunidade de dirigir ao PRR.. Por exemplo, no que respeita aos apoios à transição digital a Itália afeta à digitalização das empresas mais do dobro das verbas destinadas à digitalização da Administração pública (13,4 e 6 mil milhões de euros, respetivamente), contra pouco mais de metade em Portugal (650 milhões de euros e 1251 milhões de euros, respetivamente)”, enfatiza-se na mesma nota.“Ao contrário de outros países, como a Grécia, que decidiu baixar a taxa de imposto às empresas para, assim, impulsionar a retoma económica, Portugal tem mostrado grande resistência em acionar a política fiscal e encetar reformas nesta área, em complemento aos investimentos previstos no PRR”.

Capitalização

A decisão do Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros, prossegue a CIP, “inaugura uma nova fase: Portugal vai passar do plano da discussão à fase da concretização”.“Neste sentido, é preciso colocar imediatamente no terreno os há muito prometidos instrumentos de capitalização das empresas.. É preciso ajustar os procedimentos e o funcionamento das estruturas à realidade das empresas e às suas necessidades. É preciso associar os investimentos previstos às reformas que criem um ambiente de negócios mais favorável ao relançamento industrial e à competitividade das empresas”.Citado no comunicado, o presidente da CIP, António Saraiva, afirma ser ““A velha política não serve os tempos difíceis que vivemos. Executar bem e sem desperdício mais de seis mil milhões de euros por ano exige decisões ágeis e pede colaboração entre todos”, conclui o responsável.

Aprovação do Ecofin

ministros das Finanças da UE aprovaram formalmente em Bruxelas, esta terça-feira, o primeiro pacote de planos formulados pelos Estados-membros e já validados pela Comissão Europeia para acederem aos fundos do pacote de recuperação «NextGenerationEU».

Os





Deram o aval - a chamada "decisão de execução do Conselho" - aos Planos de Resiliência e Recuperação de Portugal, Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslováquia, Espanha, Dinamarca, França, Grécia, Itália, Letónia e Luxemburgo.







Cabe agora à Comissão Europeia celebrar com os 12 Estados-membros os acordos de financiamento - que regulam a transferência das subvenções - e os acordos de empréstimos, o que deverá suceder nos próximos dias.





Logo de seguida começam a ser libertados os primeiros fundos, ao abrigo do pré-financiamento de 13 por cento (do montante total de cada PRR) previsto no regulamento, o que deverá então suceder ainda este mês ou no início de agosto.







Portugal, cujo PRR ascende a 16,6 mil milhões de euros - dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido, sendo os restantes 2,7 mil milhões na forma de empréstimos em condições particularmente favoráveis -, deverá assim receber em breve cerca de 2,1 mil milhões de euros, equivalente a 13 por cento das verbas a que tem direito e que deverá executar até 2026.



c/ agências