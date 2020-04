Clientes afetados isentos de comissões em pagamentos nos canais digitais

Para beneficiarem da suspensão das comissões nas operações de pagamento feitas por canais digitais (`homebanking` ou aplicações de pagamento), os clientes devem enviar ao prestador dos serviços um documento comprovativo da sua situação.

Esta medida aplica-se a quem esteja em isolamento profilático ou de doença ou em prestação de assistência a filhos ou netos, a quem esteja com redução do período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho (`lay off`), a quem esteja no desemprego ou em situação de apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente e a quem seja trabalhador de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o período de estado de emergência.

O impedimento da cobrança de comissões vigora desde 11 de abril, ao abrigo da lei n.º 7/2020, de 10 de abril.