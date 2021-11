Clima de negócios na Alemanha piora em outubro e expetativas são mais pessimistas

Num comunicado hoje divulgado, o ifo afirma que a quinta vaga do novo coronavírus está a desafiar as empresas alemãs e que o índice do clima empresarial caiu de 97,7 pontos em outubro para 96,5 pontos em novembro, com as empresas menos satisfeitas com a sua situação atual e expectativas mais pessimistas.

Na indústria transformadora alemã, o índice caiu, com as empresas a avaliarem os seus negócios atuais como consideravelmente piores, mas com as suas expectativas, pelo contrário, a melhorarem um pouco, especialmente devido aos desenvolvimentos na indústria automóvel.

Os estrangulamentos no fornecimento de produtos intermédios e matérias-primas continua a afetar o setor da indústria transformadora e a maioria das empresas planeia aumentar os preços, indica o ifo.

O sentimento no setor dos serviços deteriorou-se visivelmente, com o ceticismo a crescer substancialmente, especialmente no que diz respeito às expectativas, acrescenta o instituto alemão, recordando que a última vez que o indicador de expectativas registou um declínio tão acentuado foi em novembro de 2020.

Os prestadores de serviços também estão menos satisfeitos com a sua situação atual, com a quarta vaga da pandemia a fazer com que as expectativas caíssem especialmente nas indústrias do turismo e da hotelaria.

O índice deslizou no comércio devido a um maior pessimismo nas expectativas das empresas, embora estas tenham classificado a sua situação atual como um pouco melhor.

O sentimento no retalho continua a ser afetado pelos problemas de abastecimento e os preços são mais propensos a aumentar nos próximos meses.

O clima empresarial na indústria da construção na Alemanha piorou ligeiramente, depois do contínuo aumento dos últimos meses, com as expectativas a tornarem-se mais pessimistas, mas com as empresas a considerarem que a sua situação atual era um pouco melhor.

