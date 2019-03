Clima de negócios piora em março na zona euro

Lusa28 Mar, 2019, 10:11 | Economia

De acordo com os dados da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, as avaliações dos empresários pioraram nas cinco componentes do indicador, com especial destaque para o histórico de produção, expectativas de produção e ainda da carteira de encomendas e da de exportações.

As ponderações sobre a disponibilidade de produtos para entrega foram menos negativas, segundo Bruxelas.

A Comissão Europeia não divulga dados sobre os Estados-membros neste indicador.