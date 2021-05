Clima empresarial na Alemanha melhora em maio para valor mais alto em dois anos

Num comunicado, o ifo referiu que "as empresas estavam mais satisfeitas com a sua situação comercial atual e mais otimistas em relação aos próximos meses", adiantando que a economia alemã está a ganhar velocidade.

O sentimento entre os gestores alemães melhorou consideravelmente, afirma o ifo.

Na indústria transformadora, o índice subiu ligeiramente, diz o ifo, sublinhando que as empresas estavam mais uma vez marcadamente mais satisfeitas com os negócios atuais, embora as expectativas tenham piorado, mas mantendo-se em níveis positivos.

As carteiras de encomendas cresceram e as empresas esperam que os preços aumentem.

No setor dos serviços, o índice de clima empresarial subiu para o valor mais alto desde fevereiro de 2020 devido às expectativas muito mais otimistas, tendo as avaliações da situação atual melhorado, com o otimismo a regressar à hotelaria e ao turismo em particular.

O índice também subiu no setor do comércio, com as empresas a se mostrarem mais satisfeitas com a situação atual.

O otimismo cauteloso também regressou às expectativas dos empresários do comércio.

Enquanto os grossistas continuam a beneficiar dos desenvolvimentos positivos na indústria transformadora, os retalhistas esperam que a economia se abra ainda mais.

Na construção civil, o clima de negócios subiu, com as avaliações das empresas sobre a situação atual a melhorarem um pouco.

As expectativas neste setor também foram menos pessimistas, mas a escassez de material tornou-se uma preocupação ainda mais premente.