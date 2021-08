Clima. ZERO reclama melhor gestão dos rios internacionais

A Associação Ambientalista Zero defende uma melhor gestão dos rios internacionais, e dá como exemplo o rio Tejo. Os caudais estão muito baixos e com elevadas oscilações ao longo dos dias. Os caudais do Tejo têm cumprido os mínimos estipulados pelos entendimentos luso-espanhóis e, por isso, a ZERO considera que os acordos vigentes estão mais do que ultrapassados.