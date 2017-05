`Cluster` da aeronáutica representa 1% cento do PIB- Ministro da Economia

Lusa 26 Mai, 2017, 14:12 | Economia

"As 70 empresas que estão identificadas neste `cluster`, que tem mais de 18 mil postos de trabalho, produzem já hoje 1.700 milhões [euros] o que dá, de facto, um por cento do PIB", disse Manuel Caldeira Cabral.

De acordo com o ministro da Economia, que falava à agência Lusa à margem da sua intervenção no certame aeronáutico Portugal Air Summit, que está a decorrer no Aeródromo de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, as empresas envolvidas no `cluster` exportam "85 por cento" da sua produção, o que representa "cerca de 1.500 milhões [euros]".

"Este `cluster` aeronáutico afirmou-se, foi-se consolidando, tem hoje já um conjunto de 70 empresas a trabalhar diretamente para o "cluster", tem empresas de setores muito variados, desde a metalomecânica, empresas que também fazem componentes para automóveis, empresas de construção de aviões e software, entre outras", explicou.

Para o governante, o `cluster` da aeronáutica em Portugal tem um "potencial de crescimento muito grande" e, trás consigo, "valor acrescentado" ao país.

"Há um enorme potencial para crescimento e um enorme potencial que o país pode desfrutar para continuar a manter os bons números de crescimento que tem vindo a registar nestes últimos trimestres", sublinhou.

Manuel Caldeira Cabral enalteceu ainda o trabalho desenvolvido pelo município de Ponte de Sor no aeródromo municipal daquela cidade alentejana, sublinhando que o espaço é "um polo de competitividade" no interior do país.

"Penso que a Câmara de Ponte de Sor dá aqui um exemplo, como estando no interior, utilizando e aproveitando bem os recursos que se tem, neste caso era um aeródromo, pode-se construir um polo de competitividade".