CML e Igreja Católica contragulam-se com relatório do TC sobre as JMJ

Em comunicado, a autarquia da capital afirma que NÃO é apontada nenhuma dúvida ou reparo relevante sobre a atuação do município de Lisboa na Jornada Mundial da Juventude.



Destaca também o facto de nenhum dos mais de duzentos procedimentos ter levantado questões ao Tribunal de Contas, incluindo os mais importantes, relativos à construção e às fundações da cobertura do Altar-Palco, no Parque Tejo.



O cardeal Dom Américo Aguiar, que presidiu à Fundação JMJ Lisboa, elogia igualmente as conclusões do Tribunal de Contas e garante que as contas finais da Jornada Mundial da Juventude serão divulgadas, assim que estiver concluída uma auditoria que está a ser feita pela Delloite.