CMVM alerta para `e-mails` fraudulentos que solicitam pagamentos indevidos

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje para a circulação de `e-mails` fraudulentos com o seu logótipo, que solicitam pagamentos em nome do regulador, adiantando que vão ser efetuadas diligências junto das entidades competentes.