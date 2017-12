CMVM antevê subida do risco nos mercados acionistas, imobiliário e `fintech` em 2018

Lusa15 Dez, 2017, 16:49 | Economia

O regulador do mercado justifica o aumento do risco no mercado acionista com a baixa volatilidade que pode conduzir a fortes correções: "durante períodos de baixa volatilidade, os agentes individuais e institucionais aumentam o sentimento subjetivo de segurança e, portanto, a escolha de estratégias de risco", lê-se no relatório.

Nesse sentido, a CMVM acrescenta que "quanto maior o período de calma, maiores os desequilíbrios que podem surgir no sistema financeiro no caso de um evento inesperado que crie a necessidade de mudar as estratégias de investimento".

Já o aumento do risco no mercado imobiliário é justificado pelo regulador com a pressão no crédito e na avaliação do risco, que lembra que "o número de transações quase duplicou e os preços cresceram 18% entre o segundo trimestre de 2014 e o segundo trimestre de 2017".

Nesse sentido, a CMVM considera que é necessária uma vigilância "cada vez mais estreita" pelos reguladores e também pelos órgãos governamentais.

A entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias admite também uma subida dos riscos relacionados com as `fintech`, empresas tecnológicas de serviços financeiros, sobretudo relacionados com más práticas.

"A crescente adoção de plataformas de financiamento alternativas pode expandir os riscos operacionais, erros e má conduta das empresas, risco de fraude e burla pelos utilizadores das plataformas e riscos de liquidez devido à falta de um mercado secundário", considera a CMVM.

Ainda segundo o `Risk Outlook`, divulgado hoje pela CMVM, os riscos sistémicos, das obrigações e do investimento mantêm-se em 2018 e o risco no mercado de financiamento baixa.