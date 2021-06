CMVM passa de prejuízos a lucros de 56 mil euros em 2020

"A CMVM encerrou 2020 com um resultado líquido positivo de 56 mil euros, o que compara com um resultado líquido negativo de 719 mil euros no ano anterior", pode ler-se no comunicado referente ao Relatório Anual de 2020, hoje publicado.

De acordo com a entidade presidida por Gabriela Figueiredo Dias, a pandemia de covid-19 fez-se sentir "na redução dos rendimentos das taxas praticadas pela CMVM", sendo o resultado atribuível também à "continuação do esforço de redução da despesa".

O regulador dos mercados de capitais indica ainda, na secção dedicada às contas e resultados, que "as restrições impostas em Portugal e no resto da Europa resultaram na forte redução de alguns gastos, nomeadamente com deslocações, eventos e formação, bem como os decorrentes da menor utilização das instalações da CMVM".

Devido à recalendarização de iniciativas, a CMVM acabou por registar, em 2020, uma "redução de 6% do valor de depreciações e amortizações face ao ano de 2019 (menos 150 mil euros)".

"O ativo da CMVM aumentou ligeiramente, situando-se em 60,5 milhões de euros (mais 1% do que em 31/12/2019). O passivo, integralmente representado pelo passivo corrente, conservou a sua reduzida expressão relativa, não tendo sofrido alteração face ao registado em 2019. Os fundos próprios continuam a representar 95% do total do ativo líquido, com um valor de quase 58 milhões de euros", pode ler-se no relatório.

A entidade registou ainda, "mas não relacionado com a pandemia", uma "redução nos gastos com pessoal em cerca de 5% decorrente da redução do número de colaboradores".

De acordo com o documento hoje conhecido, a CMVM fechou o ano passado com 222 trabalhadores (137 mulheres e 85 homens), menos oito que os 230 com que tinha terminado o ano de 2019.

Durante o ano de 2020, de acordo com a CMVM, foram dadas 4.600 horas de formação, em 92 sessões, a 221 trabalhadores envolvidos, com uma participação total de 1.125 funcionários do regulador.