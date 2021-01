CMVM pede atenção aos passivos contingentes resultantes das garantias públicas

"Deverá ser dada particular atenção ao impacto que esses passivos contingentes irão ter na dívida pública nos próximos anos e como irá ser efetuado o reconhecimento de perdas", pode ler-se na secção relativa ao risco de crédito dos Soberanos no relatório Perspetivas de Risco para 2021 hoje divulgado pela CMVM.

O regulador do mercado alerta que "as responsabilidades contingentes do Estado associadas a estas linhas de crédito atingiram, em outubro de 2020, cerca de 2,7% do PIB [produto interno bruto] de 2019".

"Uma recuperação mais demorada da economia poderá criar um `nexus` entre o Estado e o setor empresarial não financeiro", de acordo com a entidade presidida por Gabriela Figueiredo Dias.

A CMVM diz que os esquemas de garantias, apesar de terem assumido "um papel de enorme relevância para suportar a economia numa primeira etapa", poderão, devido à sua natureza, "resultar em perdas importantes para os Estados em caso de uma lenta recuperação da atividade económica".

"Os défices orçamentais deverão superar cinco vezes os registados em 2019 nas economias avançadas", releva o regulador do mercado, sustentando que uma recuperação mais lenta "pode elevar o risco de crédito destas economias no médio prazo, com a consequente degradação das condições de refinanciamento da dívida e impacto sobre o custo de financiamento dos demais agentes económicos".

A CMVM antecipa que "tal situação será exacerbada com o possível reconhecimento de perdas em passivos contingentes (linhas de crédito com garantias públicas e injeções de capital no setor privado) assumidos pelos Estados na primeira fase da crise".

"No caso de Portugal, poderá ser necessário refinanciar 17% da dívida atual. Devido ao ambiente de taxas de juro muito baixas, o serviço da dívida deverá aumentar no agregado da Zona Euro de 20% para 23% do PIB nos próximos dois anos. Sem prejuízo disso, o esforço será sobremaneira superior para os países mais endividados", pode ler-se no relatório hoje conhecido.

A CMVM lembra que Portugal e outros países do sul da Europa "apresentam, simultaneamente, elevados `stocks` de dívida pública e um impacto severo da pandemia no tecido empresarial", sendo também dos países que mais "recorreram a instrumentos como empréstimos garantidos e moratórias de dívida".

"A evolução da crise pandémica condicionará a `performance` económica de Portugal e das principais economias avançadas em 2021", considera ainda a CMVM numa análise macroeconómica.

No curto prazo, devido ao ressurgimento da pandemia a partir de outubro, aumentou a "incerteza em relação à conjuntura económica", fazendo aumentar os riscos extremos associados às previsões macroeconómicas.

Na União Europeia (UE), a CMVM alerta mesmo que "uma insuficiente coordenação entre os países e a retirada de estímulos de forma prematura poderão aumentar a divergência entre a evolução das economias e a estabilidade da própria União".

"Do lado dos Estados, alguns poderão deixar de reunir condições para continuar a sustentar a procura agregada através da redução de impostos ou do aumento de despesa, o que poderá deprimir ainda mais a atividade económica", segundo a CMVM.

Nos mercados financeiros, "uma nova retração da procura induzida por um agravamento da crise pandémica irá dificultar a recuperação da situação económica das empresas, com reflexos imediatos nos mercados acionistas e obrigacionistas".

A CMVM considera que o risco de crédito é um dos "três riscos fundamentais" em 2021, a par do risco de mercado e riscos ambientais e sociais, segundo disse aos jornalistas na sexta-feira a presidente Gabriela Figueiredo Dias.