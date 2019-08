CMVM suspende direitos de voto de 3 acionistas da Pharol por "falta de transparência"

Lusa29 Ago, 2019, 10:51 | Economia

"A CMVM informa da falta de transparência da participação qualificada imputada às entidades High Seas Capital Investments, LLC, High Bridge Unipessoal, Lda e Blackhill Holding Limited, LLC no capital social da Pharol, SGPS, SA" indica a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) num comunicado divulgado hoje.

O regulador informa que "a partir da presente comunicação ao mercado pela CMVM fica imediata e automaticamente suspenso o exercício do direito de voto e dos direitos de natureza patrimonial, com exceção do direito de preferência na subscrição em aumentos de capital, inerentes à participação qualificada em causa, até que a CMVM informe o mercado e as entidades referidas acima de que a titularidade da participação qualificada é considerada transparente".

A CMVM explica que a decisão assenta no facto de "atentos os elementos recolhidos em sede de supervisão, se verificar não se encontrarem devidamente identificados os beneficiários efetivos (`ultimate beneficial owners`) da High Seas Capital Investments, LLC e da High Bridge Unipessoal, Lda, não tendo ainda sido assumida perante o mercado a atuação concertada entre as três referidas entidades".

O regulador adianta ainda que foram "frustradas as tentativas de cabal esclarecimento das dúvidas manifestadas" por si.

A CMVM adianta que a decisão final foi já notificada às três entidades, assim como aos órgãos de administração e fiscalização da Pharol e ao presidente da mesa da assembleia geral da empresa.

O regulador explica ainda que os referidos direitos de natureza patrimonial que caibam às ações que integrem a referida participação qualificada "serão depositados em conta especial aberta junto de instituição de crédito habilitada a receber depósitos em Portugal, sendo proibida a sua movimentação a débito enquanto durar a referida suspensão".

Na sessão de hoje na bolsa de Lisboa, as ações da Pharol estavam a subir 2,83% para 0,11 euros.