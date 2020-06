Coface fecha acordo com o Estado português para apoiar exportações

A Coface, uma das quatro seguradoras de crédito e caução a operar em Portugal, "subscreveu o acordo com o Estado português", que garantirá "uma linha de apoio às exportações" para os países da Organização para o Comércio e Desenvolvimento Económico (OCDE), refere a seguradora em comunicado.

Segundo o acordo, quando os limites atribuídos pela Coface "forem inferiores à totalidade da garantia solicitada pelos seus segurados, estes poderão beneficiar de uma cobertura adicional garantida pelo Estado", para as suas operações de exportação para clientes localizados em países da OCDE.

"O valor da garantia estatal [será] indexado ao risco assumido pela Coface, com o limite por operação a variar em função do risco de crédito do comprador", lê-se no comunicado.

Este apoio do Estado, que contempla garantias no valor de 750 milhões de euros, foi colocado à disposição dos exportadores portugueses, através das diferentes seguradoras de crédito e caução que atuam em Portugal.

Para tal, foi tomada em conta "a quota de mercado" destas seguradoras, para que todas as empresas portuguesas possam assim aceder às linhas adicionais de cobertura, "em igualdade de condições", esclarece a Coface.

O seguro de créditos é um instrumento importante para a dinamização das transações comerciais, assegurando às empresas o bom pagamento dos créditos das suas vendas de bens e serviços por motivos de incumprimento financeiro dos seus clientes.