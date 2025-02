Cofival Empréstimos não tem autorização para exercer atividade financeira

"O Banco de Portugal adverte que a entidade que tem vindo a atuar através do `site` https://cofivalemp.com/ e da página na rede social Facebook acessível em https://www.facebook.com/Cofivalemprestimos/ não está habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira", lê-se numa nota do supervisor financeiro.

Em causa está a concessão e intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito.

A instituição liderada por Mário Centeno lembrou que a lista de entidades autorizadas a prestar estas atividades pode ser consultada no seu `site` (www.bportugal.pt) e no Portal do Cliente Bancário (https://clientebancario.bportugal.pt).