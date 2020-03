Coimbra assegura alojamento a profissionais de saúde e proteção civil

O município vai "providenciar alojamento em unidades hoteleiras de Coimbra para acolher profissionais de saúde e proteção civil", de acordo com um despacho do presidente da autarquia, Manuel Machado, enviado à agência Lusa.

A medida surge "no âmbito da cooperação entre entidades, em conjugação de esforços para a efetivação do Plano de Contingência do Município", que foi adotado no dia 09 de março, refere o documento.

Os profissionais de saúde, que "estão na primeira linha do combate à pandemia, devem poder optar por não regressar às suas casas depois do trabalho para não arriscar o contágio às suas famílias e população em geral", sustenta o presidente da Câmara de Coimbra.

"O interesse público municipal de manter estes recursos humanos, que se têm dedicado e empenhado, ativos, saudáveis, concentrados e disponíveis para continuar a prestar os cuidados de saúde necessários à população", afirma ainda o autarca, na justificação.

Esta "aquisição de serviços de alojamento", suportada pela Câmara, resulta de um protocolo com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e é feita em articulação com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Instituto Português de Oncologia de Coimbra.

O novo coronavírus já infetou em Portugal mais de 2.000 pessoas e foram confirmadas já 23 mortes associadas à Covid-19.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Em todo o mundo, o novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas, das quais mais de 15.100 morreram.